Rodrigo Millar: No he tenido ofertas para volver a Chile así que no sé donde me retiraré

El volante chileno Rodrigo Millar analizó su futuro a corto plazo en el fútbol. Consolidado en el Morelia mexicano, el ex seleccionado nacional reveló que no sabe donde se retirará ya que de nuestro país nadie le ha realizado una oferta formal.

En diálogo con CDF, el mundialista con la Roja comentó que: "El tema de si me voy a retirar acá en México o en Chile aún no lo tengo claro. No he tenido ofertas para volver a Chile, entonce si me puedo retirar acá lo haré".

"Me queda contrato con Morelia hasta junio, así que veremos lo que pasa después de esto del coronavirus, si es que el club quiere seguir contando conmigo", detalló.

Del mismo modo, recalcó que: "A Chile nunca he tenido la posibilidad de volver, entonces tampoco me lo he propuesto. Si no continúo en mi actual club veré otra alternativa en México".