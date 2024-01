Sir Alex Ferguson envió emotivo mensaje a "Chicharito" Hernández por su regreso a Chivas

Sir Alex Ferguson, legendario extécnico de Manchester United, envió un emotivo mensaje al delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien regresó en esta jornada al club donde se formó, Chivas de Guadalajara.

"Chicarito, primero que todo, quiero felicitarte, un honor regresar a tu antiguo equipo en México, donde todo empezó, donde te encontramos y fichamos", dijo Ferguson en un video publicado en las redes sociales de los "Reds Devils".

"Fuiste un fantástico jugador para Manchester United. Has tenido una gran carrera. Tienes la oportunidad de dar tu experiencia a tu antiguo club y a todos los jugadores ahí. Más goles están por venir. Todo lo mejor", cerró Ferguson.

Hernández fue fichado por Manchester United en abril de 2010 y estuvo en el equipo hasta mediados de 2014, cuando dio el salto a Real Madrid.

Posteriormente, "Chicharito" jugó en Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y Los Angeles Galaxy.

