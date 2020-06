Alianza Lima apuesta por Claudio Pizarro para reforzar la delantera de Mario Salas

El técnico chileno Mario Salas podría contar con un refuerzo de lujo en su primera temporada al mando de Alianza Lima dado que según la prensa peruana el histórico delantero Claudio Pizarro interesa en el elenco íntimo.

Así lo manifestó Leao Butrón, veterano arquero del conjunto limeño: "Hay interés de Alianza Lima en que venga Claudio Pizarro. Hace muchos años me dijo que estaba cómodo allá y yo entendí que sería complicado estar un tiempo aquí. Quiero pensar que serían dos o tres meses y jugando en Lima, sería interesante. Ojalá no descienda pero si eso sucede, no va a cambiar la carrera que tiene Claudio", señaló Butrón al diario Depor.

De 41 años, Pizarro tiene una prolongada trayectoria en Europa, que incluyó clubes como Bayern Munich y Chelsea.

Actualmente con la camiseta de Werder Bremen, espera rival, pues su equipo deberá jugar la liguilla de promoción contra un elenco de la 2.Bundesliga para evitar el descenso a dicha categoría.