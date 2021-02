Melgar de Perú lamentó el fallecimiento de su incondicional mascota "Scooby"

El equipo peruano Melgar sufre a raíz de un hecho extrafutbolístico, ya que recientemente murió su incondicional mascota "Scooby", perro que habían adoptado desde la calle y que durante las últimas temporadas acompañó en todos los partidos al equipo.

"Hoy descansa en paz nuestro fiel amigo, Scooby, la mascota más querida y representativa de Arequipa y un hincha leal del Dominó, quien acompañaba siempre a la Rojinegra en el estadio, en los banderazos y en la tribuna. ¡HASTA SIEMPRE, SCOOBY!", expresó el club en sus redes sociales.

Oooh Scooby no se vaaa... no se vaaa, no se vaaa... Scooby no se vaaa... 🐶❤️🖤🎶🎶 pic.twitter.com/7UR0XufTbY — FBC Melgar (@MelgarOficial) January 30, 2021

"Oooh Scooby no se vaaa... no se vaaa, no se vaaa... Scooby no se vaaa", añadió con una fotografía del canino, que se había ganado el cariño de los hinchas, que a través de Twitter también lamentaron el hecho.

Hasta siempre scooby en las buenas y malas estuviste siempre adelante de todo alentando y defendiendo pic.twitter.com/VrrsppNVzt — César André Tejada L (@CesarTejadaLeon) January 30, 2021