Portero de Alianza Lima llenó de elogios a Mario Salas: Es muy obsesionado con su trabajo

El portero de Alianza Lima Leao Butrón llenó de loas al nuevo técnico del conjunto peruano, el chileno Mario Salas, sobre el que destacó su minuciosa capacidad de trabajo.

"Me parece que es una persona muy obsesionada con su trabajo, me parece muy minucioso con los detalles porque si bien no nos podemos reunir de forma presencial y solo lo hacemos por videollamada, igual nos va dando las pautas y lo que quiere para que cuando vayamos a trabajar nada nos sorprenda", señaló al medio Depor.com.

Salas asumió en su cargo, pero ante la pandemia del coronavirus no se ha podido reunir con los jugadores.

"Nos hemos reunido primero individualmente , después por zonas, los defensas, los volantes y los delanteros y luego nos hemos reunido los más grandes para ver otros temas", complementó Butrón.