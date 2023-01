DT de Benfica apuntó a Enzo Fernández por viajar sin permiso a Argentina por año nuevo

El entrenador de Benfica, Roger Schmidt, criticó al argentino Enzo Fernández por viajar a su país para celebrar el año nuevo sin autorización, asegurando que se tomarán acciones disciplinarias.

"No tenía permiso para ir a Argentina y faltó a los entrenamientos. Eso no es aceptable, así que habrá consecuencias", dijo el estratega en conferencia de prensa, aunque no especificó la posible sanción. Sin embargo, aseguró que el futbolista es "un chico muy bueno y un jugador fantástico", y que entiende que su situación "no es fácil".

Enzo "jugó el Mundial, se proclamó campeón del mundo, y han llegado ofertas con mucho dinero sobre la mesa que, como jugador joven, pueden confundir un poco, algo que todo el mundo puede entender", declaró.

Tras el triunfo de Argentina en el Mundial, Fernández ue titular el 30 de diciembre contra Braga antes de su "escape" a Buenos Aires, desde donde retornó el 3 de enero, estando ausente en dos prácticas. En Portugal interpretan el viaje como un intento de forzar su salida hacia Chelsea, apuntado como su destino más probable.