El veteranísimo Miura quiere jugar "por lo menos hasta los 60 años"

El veteranísimo japonés Kazuyoshi Miura, que, a sus 56 años, es el futbolista de más edad en activo, aseguró tras ser homenajeado en Portugal que piensa seguir en el césped "por lo menos hasta los 60".

Miura jugó 20 minutos en la victoria de su equipo, Oliveirense, contra Leixões (4-3), durante la última jornada de la segunda división portuguesa, fue el capitán y recibió el premio al jugador del partido.

Sobre su futuro, "King Kazu", como es conocido, aseguró que no piensa dejar de jugar, aunque no garantizó su continuidad en Portugal, ya que es algo que "resolverá más adelante".

"¿Continuar jugando? ¡Por lo menos hasta los 60 años!", dijo el experimentado delantero en declaraciones al canal portugués Sport TV, en las que se mostró muy agradecido por su experiencia en el fútbol luso.

"Agradezco mucho a todos. Al club y a los aficionados. El premio es para el equipo, no para mí. No marqué ningún gol ni nada (...). Si no hubiera tenido la ayuda de los jugadores y del entrenador, no estaría aquí", dijo Miura en portugués, idioma que domina ya que fue en Brasil donde comenzó su larga carrera.

Kazuyoshi Miura llegó a Oliveirense luso, su 16º club, el pasado mes de enero por cesión del Yokohama FC japonés, propiedad del Grupo Onodera, que a finales de 2022 adquirió la mayoría de las acciones de la SAD de Oliveirense.