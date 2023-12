El tenso cruce entre Dzeko e Icardi en el clásico turco entre Fenerbahce y Galatasaray

El siempre caliente clásico del fútbol turco entre Fenerbahce y Galatasaray terminó 0-0, pero tuvo como principal imagen el cruce entre los delanteros Edin Dzeko y Mauro Icardi durante el juego.

Icardi estaba alegando con molestia ante el árbitro del partido, a lo que el bosnio acudió para alejarlo con un empujón. El trasandino contestó con malabras que generaron la reacción de Dzeko, quien se puso cara a cara con su rival. Gracias a la intervención de otros jugadores no pasó a mayores.

Mira el tenso careo entre Dzeko e Icardi:

Dzeko is just being mad because of Icardi winning Serie A top scorer twice and player of the year over him pic.twitter.com/d7ejncGpZh