Andrés Iniesta: Messi es el número uno porque marca la diferencia en todo momento

El volante español Andrés Iniesta reafirmó sus dichos sobre el argentino Lionel Messi, a quien sigue considerando el mejor del mundo, y explicó en detalle por qué lo cree así.

En diálogo con el medio argentino Olé, el campeón del mundo aclaró que "Messi es el mejor porque marca la diferencia en cualquier registro. Es capaz de hacer tres goles o tres asistencias".

"Si desde afuera se ve muy bonito, desde adentro de la cancha se ve aún más fácil. Es decir que si él hacía una entrada por la izquierda, sabías a dónde ir a buscar el balón y que iría a dónde tenía que ir en el momento justo y con la fuerza justa, precisa", explicó.

"Los que hemos jugado a su lado lo hemos disfrutado así. Para mí es el número uno por eso, porque marca la diferencia en todo momento. Evidentemente. Leo no puede ser todo el equipo. Necesita todo lo que envuelve para todavía potenciar mucho más lo que él es", continuó.

Además, dedicó palabras a las críticas que le caen a Messi por su desempeño irregular con la selección argentina: "Cuando los resultados no llegan, pasan este tipo de cosas. Para mí es muy difícil decir que Leo juega mal un partido, porque eso es prácticamente imposible. Porque en lo general, te aporta tantas cosas que es muy difícil".

"Tampoco se puede comparar el entorno o el equipo de una selección argentina con uno como Barcelona, que trabaja y entrena en el día a día, de una forma determinada", concluyó.

LIONEL MESSIANDRÉS INIESTABARCELONA

COMENTÁ

0

TE PUEDE INTERESAR

Alemania pide un tope salarial para el fútbol europeo

Alemania pide un tope salarial para el fútbol europeo

'El fútbol no cambiará y los espectadores volverán pronto'

"El fútbol no cambiará y los espectadores volverán pronto"

'Sorprende que Argentina no haya podido ganar un Mundial teniendo al número uno'

"Sorprende que Argentina no haya podido ganar un Mundial teniendo al número uno"

Lautaro

Lautaro

Simulacro de fútbol

Simulacro de fútbol

Watford y Burnley confirmaron cuatro casos de coronavirus

Watford y Burnley confirmaron cuatro casos de coronavirus

TE PUEDE GUSTAR

Nadia Comaneci confirma lo que sabíamos todo el tiempo

MyDailyMagazine

Es desgarrador donde vive Eddie Murphy a los 58 anos

InvestmentGuru

Acciones de Amazon: una pequeña inversión para ganar un ingreso

Investingops

Ladrones impresionados por este económico sistema de videovigilancia

Verisure

Estas gafas de conducción nocturna son la invención más increíble de 2019

ClearView

El era hermoso, no vas a creer cómo se ve hoy

Life Indigo

por TaboolaEnlaces Patrocinados