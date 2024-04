Vidal compartió fotografía con Messi y usó provocadora letra de canción contra sus críticos

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal respondió a sus críticos en redes sociales con una fotografía junto a Lionel Messi y una provocadora canción.

Vidal subió una historia en la que sale con el astro argentino en época en FC Barcelona más la siguiente letra de un tema: "Nadie va a hacer que no cumpla una ambición. No acepto críticas constructivas de alguien que no ha logrado nada. Que los míos estén bien, esa es mi misión".

"Verme brillar es la única solución. Que se muera todo el que de mí no tenga buena opinión", cerró el segmento de la canción.

Finalmente, añadió emojis de corazones blanco y negro, junto a una mano haciendo un gesto típico de hinchas colocolinos y una carita haciendo callar.

Revisa el posteo de Arturo Vidal: