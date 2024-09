ESCÁNDALO MUNDIAL: Ex árbitro confiesa haber ayudado a Messi a cambio de su camiseta

Lionel Messi es toda una leyenda del fútbol mundial, Campeón del Mundo, bicampeón de Copa América, múltiples Champions y ligas de España. Todos esos logros siempre han atraído rumores de que a la Pulga lo protegen los árbitros, algo que parecía falso y tendencioso hasta hoy, cuando un árbitro confesó haber ayudado a Messi

Los hechos ocurrieron en la Copa América de Venezuela 2007, en los minutos finales del partido de semifinales de Argentina vs México.

La ayuda para Messi

Argentina derrotaba sin problemas a México y se estaba clasificando a la final de la Copa América 2007. Sobre el final del encuentro Messi debió ser expulsado, pero el árbitro de ese partido hizo vista gorda.

¿Quién favoreció a Messi? El referí chileno Carlos Chandía, hoy alcalde de Coihueco, región del Ñuble.

“Messi tenía una amarilla, yo había dado tres minutos de agregado y Argentina le ganaba 3-0 a México. Messi levanta una pelota y la para con la mano, pero en mitad de cancha, no había ninguna opción de gol de los mexicanos”, comenzó su relato Chandía en ESPN.

“Me acerqué y le dije ‘esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera’. No le mostré la amarilla, ganaban 3-0 y quedaban dos minutos, era cortarle la posibilidad de jugar la final de Copa América 2007”, contó el ex árbitro.

“La camiseta me la fue a dejar al camarín. Él se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, acá no poh hombre, me la entrega en el camarín’, y llegó hasta allá para entregarme su camiseta”, cerró Chandía.

Esta acción no le salió gratis a Chandía, pues el no expulsar a Lionel Messi le significó quedar fuera del equipo arbitral de la final de esa Copa América.