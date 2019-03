Freestyler chilena participará en el show de Cirque du Soleil basado en Lionel Messi

La chilena Catalina Vega, bicampeona latinoamericana de fútbol freestyle, fue seleccionada para participar del show de Cirque du Soleil basado en el astro argentino Lionel Messi.

La deportista nacional aseguró en conversación con nuestro programa Todo por el Deporte que "estoy muy feliz, aún no reacciono a lo que se viene. Por ahora estoy muy tranquila procesando todo lo que se viene con el circo. Me siento muy afortunada y como he dicho esto no es suerte, son años de trabajo que están rindiendo frutos".

La ex futbolista contó cómo fue elegida, afirmando que "en enero me contactó por Facebook uno de los coordinadores de casting del circo y me dijo que me invitaba a participar en el nuevo evento de Messi, me preguntó si yo sabía algo de eso y como yo sigo a Messi en Instagram ya estaba al tanto de todo".

"Accedí a hacer el casting, había que seguir distintos procesos y el más difícil era hacer una coreografía con una canción sumamente lenta. Pasé la primera prueba que era lo más difícil y después tuve que hacer un video de freestyle. Ellos vieron el video y un mes después me dieron la noticia", indicó.