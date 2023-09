Homenajes a Lionel Messi en La Paz generaron molestia entre los bolivianos

Molestia generaron en Bolivia unos homenajes realizados a Lionel Messi en la ciudad de La Paz en la previa del duelo clasificatorio que enfrentará a los locales con Argentina, rumbo al Mundial 2026.

Hubo murales y carteles dedicados a la "Pulga", que está en la convocatoria para el compromiso por la segunda fecha del certamen sudamericano que se disputará en el Estadio "Hernando Siles".

Bolivia honors Messi with this new mural. pic.twitter.com/sC8Twy4Bwo