Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a Philadelphia en la Leagues Cup

Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, busca su paso a la final de la Leagues Cup con un partido ante Philadelphia Union.

- Sigue el duelo en vivo y online AlAireLibre.cl:

0-1: 3'; Josef Martínez (INT), 0-2; 20'; Lionel Messi (INT), 0-3: 45+2'; Jordi Alba (INT)

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match 👏👏👏#PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx