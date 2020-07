Joan Capdevila, campeón en Sudáfrica 2010: Si Lionel Messi fuese español ya tendría un Mundial

El ex jugador español Joan Capdevila, quien obtuvo la Copa del Mundo con su selección en Sudáfrica 2010, aseguró que el astro argentino Lionel Messi merece obtener un título planetario con la "albiceleste".

En declaraciones a "Cultura del Gol" y reproducidas por Marca, el otrora lateral de Villarreal dijo que "si Messi fuera español tendría un Mundial. No me explico como el mejor jugador de todos los tiempos no tenga un Mundial. Se lo merece por lo que lo hizo en el futbol".

Capdevila obtuvo el Mundial de Sudáfrica jugando como titular en todos los partidos del combinado hispano, siendo el único en disputar todos los minutos del certamen junto a Iker Casillas y Gerard Piqué.