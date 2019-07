La estrategia que planeó la AFA para evitar que Messi sea sancionado para las clasificatorias

La Asociación del Fútbol Argentino quiere reducir al mínimo el posible castigo que recibirá Lionel Messi de parte de la Conmebol, para poder contar con él desde el comienzo en las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la "albiceleste" arriesga una sanción por sus dichos tras el duelo por el tercer lugar ante la Roja en la Copa América de Brasil 2019, en donde fue expulsado por un altercado con Gary Medel.

La estrategia de los asesores legales de la AFA durante la presentación de su defensa fue apelar a que las palabras del astro de FC Barcelona fueron dirigidas hacia el arbitraje y no a la Conmebol, de acuerdo a lo señalado por el sitio Infobae.

Luego del partido ante Chile la "Pulga" dijo que "no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo en esta Copa. No nos dejaron estar en la final. Repito, la corrupción, los árbitros, no permiten que la gente disfrute del show y lo arruina un poco".

El Comité de Ética de la Conmebol abrió una investigación por los dichos de Messi y se espera que en las próximas semanas se de a conocer el fallo.