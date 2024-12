La Navidad de Lionel Messi con cumbia, regalo especial y nueva camiseta

En medio de su descanso de fin de año, Lionel Messi, está disfrutando de las fiestas en su natal ciudad de Rosario, lugar donde tuvo un especial encuentro y también se le vio con la camiseta de otro equipo.

El goleador histórico de la Albiceleste recibió en su domicilio a los integrantes del programa “Un Poco de Ruido”, que es dedicado a la cumbia y en sus eventos llena estadios, tanto así que en una reciente presentación en Buenos Aires repletó un coliseo para 15 mil espectadores.

Messi con un especial regalo y nueva camiseta

Producto del encuentro, los integrantes del programa le llevaron una jarra a la Pulga, dado que previamente le habían mandado un mensaje donde decían que le querían entregar este obsequio, mismo que respondió el destacado futbolista del Inter Miami: “Hola, manda un par de jarras que quise conseguir y desde allá no podía. No, hablando en serio, no hace falta, te agradezco mucho. Mi cuñada y primos fueron cuando estuvieron acá en Rosario y la pasaron espectacular. Les mando un saludo grande”.

La alegría de los visitantes de Messi y sus agradecimientos no se hicieron esperar, graficando lo que sintieron por este encuentro: "si algo faltaba para que este año sea soñado e increíble era conocer a esa persona que tantas alegrías nos regaló. Gracias Leo Messi por abrirnos las puertas de tu casa, tu manera de ser te hace aún más grande de lo que sos!".

Aunque la visita a Messi tuvo otro momento particular, dado que le llevaron una camiseta de Chacarita Junior, con la cual posó el ocho veces ganador del Balón de Oro, en el que aparece junto a los integrantes del programa Juan Manuel Grossi “Pinky” y Sebastián Subia, que dejó en la más profunda alegría a los parciales del elenco Funebrero.