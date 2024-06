La selección argentina y FC Barcelona saludan a Lionel Messi en su cumpleaños

Lionel Messi está de cumpleaños este 24 de junio y el mundo del fútbol comienza a saludar al que está considerado como el mejor jugador del mundo.

El astro argentino cumple 37 años y lo hace concentrado junto a la selección argentina, que este martes enfrentará a Chile por la segunda fecha del Grupo A de Copa América.

El zurdo nació en Rosario, Argentina, en 1987 y en este día especial su selección le dedicó un post especial en las redes sociales, recordando su máximo logro, la Copa del Mundo alcanzada en el Mundial de Qatar 2022.

El FC Barcelona, club dónde Lionel Messi se hizo el mejor jugador de su historia, consiguiendo cuatro Champions, un histórico "sextete" en la temporada 2010-11 y dio lejos las mejores demostraciones de fútbol que se hayan visto en el Camp Nou.

Los catalanes también se sumaron al festejo y saludaron a Messi con un video animado con su retrato.

We wish you a HAPPY Birthday, 🐐



🖌️ @wallis_archie pic.twitter.com/NkCR0JURX0