Lionel Messi: Fue un partido difícil como siempre con Chile, pero estoy contento con el resultado

El astro de la selección argentina Lionel Messi se refirió al empata 1-1 con Chile en Santiago del Estero, por las Clasificatorias Sudamericanas, y lo valoró pese a la localía y a que empezaron ganando el partido.

"Por momentos hicimos un muy buen partido, estuvimos muy bien y seguros en la presión y en la recuperación, ellos prácticamente no nos crearon situaciones. Tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada, que si no hubiese sido de esa manera, no nos estaban generando. Un partido difícil como siempre con Chile y contento con el resultado, más allá de no poder ganar", dijo tras el compromiso.

"Hace mucho tiempo que no nos juntábamos, que no teníamos un partido en Eliminatorias. No es fácil volver a juntarnos, con poco trabajo, hacer lo que veníamos haciendo, pero creo que estuvimos muy bien", siguió en la misma línea.

"Creo que desde que empezamos evolucionamos, jugaron chicos nuevos otra vez, de a poco nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez. La dinámica del equipo es buena", añadió

Finalmente, reveló que se trató de un "partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la selección para él, que siempre estaba de alguna u otra manera, más allá de hacerse presente en el estadio. Es un partido muy especial y por todo lo que está pasando en el país y en el mundo, una situación muy difícil para todos. Es un partido diferente, una lástima que la gente no haya podido estar en este lindo estadio".

Argentina visitará a Colombia el próximo martes y Chile recibirá a Bolivia.