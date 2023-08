Lionel Messi igualó a Dani Alves como el futbolista más ganador de la historia

El astro argentino Lionel Messi igualó al brasileño Daniel Alves como el futbolista con más títulos en la historia, tras ganar este sábado la Leagues Cup con Inter Miami.

Messi fue figura en la final ante Nashville, con un golazo en el tiempo reglamentario y un tiro de penal en la definición desde los 12 pasos, y conquistó su primer título con el equipo estadounidense, sumando 43 campeonatos ganados en total en su carrera.

Hay una conquista que genera controversia en el historial de títulos del rosarino. La mayoría de conteos (incluyendo a Barcelona) consideran la Supercopa de España 2005. No obstante, pese a ser parte del plantel, Messi no fue convocado en ninguno de sus dos partidos, por lo que no ganó aquel torneo.

Por ese motivo, el "10" argentino lleva 43 trofeos, igualando a Alves.

Esta confusión también ocurre con Alves, ya que algunos portales deportivos adjudican 44 y hasta 45 títulos al brasileño, quien actualmente está en una cárcel de Barcelona, acusado de abuso sexual.

Revisa todos los títulos de Messi a continuación:

FC Barcelona

Champions League (4) : 2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15

: 2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15 Liga de España (10) : 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19

: 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19 Copa del Rey (7) : 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21

: 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21 Mundial de Clubes (3) : 2009, 2021, 2015

: 2009, 2021, 2015 Supercopa de Europa (3) : 2009-10, 2011-12 y 2015-16

: 2009-10, 2011-12 y 2015-16 Supercopa de España (7): 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17 y 2018-19

PSG

Ligue 1 (2) : 2021-22 y 2022-23

: 2021-22 y 2022-23 Supercopa de Francia (1) : 2021-22

Inter Miami

Leagues Cup (1): 2023

Selección Argentina