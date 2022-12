Lionel Messi: No me voy a retirar de la selección, quiero jugar siendo campeón del mundo

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La leyenda de la selección argentina Lionel Messi aseguró tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022 que va a seguir en el combinado "Albiceleste" en los desafíos que se vienen.

Messi dijo en TyC Sports: "No me voy a retirar de la selección. Quiero seguir jugando como campeones del mundo con la camiseta de Argentina".

Además, se mostró emocionado: "Mira cómo es la Copa (le expresó a un periodista), es hermosa, no sabes cuánto la voy a besar... La deseaba mucho, sabía que Dios me la iba a regalar".

🗣️ "MIRÁ LO QUE ES, ES HERMOSA. ¿SABÉS CUÁNTO LA VOY A BESAR?"



✍️ Firma: EL CAPITÁN



🎙️ @gastonedul#TyCSportsMundial pic.twitter.com/n4ZvVjKGGm — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

"No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso", añadió a la vez que manifestó: "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial... Se me dio casi al final".

"Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá", finalizó.

Argentina le ganó por penales la final a Francia tras empatar 3-3 en los 120 minutos (contando el alargue).