Lionel Messi: Uno de los mayores errores de los argentinos es creernos mejores que todos

El astro argentino Lionel Messi, en entrevista con Perros de la Calle de Radio Metro de Argentina, habló de su vida futbolística y personal, además de hacer un profundo análisis de la sociedad argentina.

"Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos. Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos, con 13 años. Venir a Barcelona, que era algo impensado", sostuvo un reflexivo Messi.

"Quemé etapas muy rápido, y eso hizo que esté siempre metido en querer cumplir mi sueño. Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar. Y en el medio hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme y crecer como futbolista", añadió.

Sobre sus orígenes, la "pulga" sostuvo que "siempre tuvimos los pies en la tierra. Seguimos siendo de Rosario aunque estemos lejos. El poco tiempo que tenemos tratamos de viajar para allá. Siempre tuve a mi viejo al lado para guiarme. El venir al Barcelona, en un club tan grande, me hizo crecer como persona. La educación que me dieron en La Masía y los valores que me enseñaron de chico hizo que siga una línea".

Su posible asistencia a la despedida de Riquelme y su opinión sobre Neymar

En otros temas, Lionel Messi también se refirió a su posible asistencia a la despedida del fútbol de Juan Román Riquelme, la cual se desarrollará, el próximo 12 de diciembre en el Estadio La Bombonera.

"Hablo mucho con Riquelme. Cuando podemos hablamos. Me llamó para su despedida, y si las fechas coinciden, encantado. No sé si voy a estar. Román se merece una gran despedida, por todo lo que le dio al fútbol y a Boca. Se merece algo especial y grande", dijo.

Además, dio detalles de su relación con Neymar y señaló que "hablamos seguido. Seguimos manteniendo un grupo de Whatsapp en el que también está Luis Suárez. Es difícil que salga de ahí (del PSG) y que vuelva, por cómo se fue de acá. Muchos socios y gente del club no quiere que vuelva. Por lo deportivo nos vendría bárbaro, es uno de los mejores del mundo, pero es entendible la otra parte".

Acerca del clásico entre Boca Juniors y River Plate, Messi aseveró que "es un partido que lo veo yo y toda España, más cuando se trata de una semifinal de la Copa Libertadores. El pasado no lo vi porque era muy tarde acá, vi el resumen al día siguiente, los comentarios. Pero, obviamente todo el mundo está pendiente".

Finalmente, el capitán de Barcelona volvió a repasar su rivalidad con Cristiano Ronaldo: "estaba bueno cuando estaba en España, hacía los clásicos mucho más especiales y a la Liga también. Le daba valor al torneo".