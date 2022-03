Marcelo Gallardo por pifias a Messi: No nos hagamos los patriotas, los argentinos también lo han hecho

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, llamó la atención luego de las pifias que recibió Lionel Messi en el partido de París Saint-Germain contra Bordeaux, pues dijo que los argentinos también han hecho lo mismo con el astro.

"Nosotros lo maltratamos bastante también a Messi, no nos hagamos ahora los patriotas", advirtió tras la goleada sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"He escuchado a mucha gente. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la selección, gracias a Dios se arrepintió y volvió", siguió.

"Tengamos memoria también. Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tiene que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada. En el fútbol esas cosas no me sorprenden", dijo.

Además, destacó al chileno Paulo Díaz, sobre quien estimó que "viene demostrando hace rato con buena presencia y regularidad. Es de jerarquía. Y que sigamos teniéndolo es muy bueno. Se va sintiendo con confianza, seguro, para ser uno de los referentes defensivos. Hace tiempo viene en gran nivel".