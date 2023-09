Messi: No pienso todavía en el próximo Mundial, mi objetivo es llegar bien a la Copa América 2024

La leyenda del fútbol internacional Lionel Messi aseguró que no se proyecta aún para el Mundial 2026 con Argentina, pero sí para la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos.

"No pienso todavía en el Mundial 2026 porque está lejos. Es un objetivo llegar bien a la Copa América 2024, y va a estar linda. Después de la Copa América se verá, depende cómo me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo", aseguró en una entrevista con el influencer Migue Granados en su plataforma Olga.

"No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá (Inter Miami), pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo".

"Me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también pero no sé por donde voy a arrancar", añadió.

Tanbién comentó su mal paso por PSG: "Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeon del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...".

"Con Kylian (Mbappé) rebien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno".