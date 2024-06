Messi reveló el tormento que lo motivó a renunciar a la selección argentina tras la segunda final con Chile

La carrera de Lionel Messi ha estado marcada por los éxitos, que lo han llevado a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

No obstante, también ha tenido sinsabores y la selección chilena fue una de las responsables de algunos de los más grandes de su carrera: Las dos finales de Copa América perdidas con Argentina en 2015 y 2016.

Lionel Messi recordó la angustia que gatilló su renuncia a la selección argentina tras perder con Chile

Sobre este tema se refirió en las últimas horas Messi en ESPN, revelando la razón que lo llevó a renunciar a su selección tras la definición de la Copa América Centenario en Estados Unidos.

"Sentía que en ese momento tenía que ser así... Veníamos sufriendo mucho nosotros después de la Copa América de Chile por las cosas que se decían, sobre todo cosas extra futbolísticas que ya agarraban para cualquier lado", sostuvo.

"Muchas mentiras, en el medio estaban las familias y la gente que quiere a uno y que sufre muchísimo. Me salió, lo sentía de esa manera, era como que ya no podía aguantar más todo lo que estaba viviendo y me salió", añadió.

Sin embargo, esa renuncia duró muy poco y después la Pulga estuvo presente de inmediato en la siguiente fecha de las Clasificatorias.

Después la historia es conocida: Messi revirtió las críticas con títulos de Copa América (2021), Finalissima (2022) y el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi comanda a Argentina en la Copa América 2024

Para esta Copa América de Estados Unidos 2024, Lionel Messi es el estandarte de la selección argentina, en un torneo que puede ser el último de estas características que dispute con su país.

La Albiceleste enfrentará a La Roja en este certamen, el martes 25 de junio, aunque antes debuta el 20 contra Canadá y después chocará con Perú el 29.

