Néstor Gorosito: "Hablar mal de Messi es como hablar mal de Dios"

Néstor Gorosito, el ex jugador de Universidad Católica y actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, llenó de elogios a Lionel Messi y aseguró no entender las críticas que recibe el capitán de Argentina, usando una inusual comparación.

"El otro día oí a Andújar que dijo que cada vez que escucha a alguien hablar mal de Messi de lo futbolístico, él no puede seguir escuchando y cambia de canal. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me sorprende todo de él cuando juega. Hablar mal de Messi es como hablar mal de Dios", confesó en entrevista con Diario Olé.

Sobre el título de Messi con Argentina en la última Copa América, comentó que le dio "muchísima alegría por él. Vivió muchas injusticias durante mucho tiempo. Es una cosa cómica que para algunos ahora que salió campeón juega bien

Consultado por el merecedor a ganar el Balón de Oro 2021, señaló que "Messi, porque tiene mucha diferencia con los demás. Fue el mejor de la temporada".

En relación a la partida de Diego Maradona, expresó que "todos los argentinos han sentido muchísimo su fallecimiento. Lo que pasó es complicado para todos lo que les gusta el fútbol".

"Es muy difícil sobrellevar su muerte. Tuvimos muy buena relación. Recuerdo todas las alegrías que nos dio en la cancha", cerró.