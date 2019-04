Papa Francisco: Es un sacrilegio decir que Messi es Dios

El papa Francisco, en entrevista con el canal español La Sexta, respondió al apodo de "D10s" que le adjudicaron los hinchas de FC Barcelona a Lionel Messi, mostrándose en desacuerdo con este apelativo hacia la "pulga".

"En teoría es una sacrilegio, no se debe decir, no se puede decir, yo no lo creo. O sea la gente dice que es Dios, así como también dice: yo te adoro, adorar solo se puede a Dios" aseguró el sumo pontífice con un tono relajado.

Además, Francisco, quien es un reconocido hincha del fútbol y de San Lorenzo, agregó que "son expresiones de la gente. Este es un Dios con la pelota en la cancha, son modos populares de expresarse. Da gusto verlo jugar, pero no es Dios".