¡Puro fanatismo! Bad Bunny mencionó a Messi en varios temas de su nuevo álbum

Lionel Messi genera revuelo fuera de la cancha por su imagen pública y recientemente lo hizo en el mundo de la música, puesto que el artista puertorriqueño Bad Bunny hizo mención del campeón del mundo con Argentina en cinco temas del álbum que lanzó la madrugada de este viernes.

En su nueva producción, titulada "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", el nacido en Vega Baja demostró su fanatismo por el actual jugador de Inter Miami, recordándolo en varias frases.

En la canción "Vuelve Candy B", Bad Bunny señala: "Desde que Messi está en Estados Unidos todo el mundo sabe quién es la cabra. Ya no es Tom Brady", esto último en relación a la leyenda de la NFL.

En "Mónaco", el puertorriqueño canta: "Lo qué tú hagas a mí no me impresiona, es como meter un gol después de Messi y Maradona".

Los otros temas en los que el cantante de Trap y reggaetón menciona a Messi son "Acho Pr" con la frase "Maradona y Messi en el fútbol (en referencia a los mejores del mundo), "Thunder y Lightning" con "Messi hat-trick, estrella Patrick" y "Teléfono nuevo", en la que menciona "El conejo es Messi, yo soy Mbappé".

