Robert Lewandowski: Puede que en 100 años más aparezca otro Messi

El delantero polaco Robert Lewandowski tuvo llamativos elogios para Lionel Messi, asegurando que quizás "en 100 años más" aparezca en el fútbol otro jugador como la estrella argentina.

En entrevista con Olé, el goleador de Bayern Munich se refirió al momento del astro de FC Barcelona, señalando que: "Es un gran jugador, uno de los mejores de la historia del fútbol. Quizás haya que esperar 100 años para que vuelva a nacer alguien como él".

"Con lo que ya ha hecho, es y será uno de los más grandes de toda la historia. Los logros como futbolista es algo que nadie tiene actualmente", subrayó.

Respecto al fallecimiento de Diego Maradona, Lewandowski apuntó que: "Fue una noticia muy fea, sentí una gran tristeza. Que un jugador tan fabuloso como lo fue Maradona se haya ido es muy triste para todo el fútbol. Como persona fue lo mismo que como futbolista, disfrutó dentro y fuera de la cancha".

Finalmente, el artillero del elenco bávaro habló sobre la posibilidad de ganar el premio The Best, asegurando que: "Sería una sensación única. Si ganara el The Best sería algo espectacular para mí y un premio para todo el equipo porque sé cómo jugamos este año".

"Somos los mejores, no hay dudas. Y queremos permanecer en ese lugar. Siempre es especial ganar un premio de la FIFA, un sueño. En lo personal, yo sé lo duro que trabajé y me esforcé para tener el año que tuve", concluyó.