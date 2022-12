"¿Todavía hay debate?": Gary Lineker llenó de elogios a Messi tras partido frente a Croacia

El exjugador inglés Gary Lineker elogió este martes al argentino Lionel Messi tras su brillante actuación en el triunfo de Argentina frente a Croacia en el Mundial de Qatar 2022, asegurando que no hay dudas de que es "el mejor de todos los tiempos".

"¿Todavía hay debate? Pregunto por el GOAT", señaló Lineker en su cuenta de Twitter tras el desempeño del astro argentino en las semifinales de la cita mundialista: marcó un gol y asistió en otro.

Is there still a debate? Asking for a goat.

Cabe recordar que el término GOAT, aunque su definición en inglés es "cabra", representa en realidad la abreviación de "greatest of all times (el mejor de todos los tiempos)".

El ahora comentarista deportivo ocupó la misma red social para dejar otro mensaje al jugador del PSG de quien es un confesado admirador: "Puede que haya dicho esto antes, pero Messi es bastante bueno", afirmó.

I may have said this before, but Messi’s quite good.