[VIDEO] ¡El momento más esperado! El debut de Lionel Messi en Inter Miami

El argentino Lionel Messi vivió su esperado debut en el fútbol de Estados Unidos, ingresando en el segundo tiempo del duelo entre Inter Miami y Cruz Azul en la Leagues Cup, torneo organizado por la MLS y la Liga MX.

Messi, campeón del mundo con Argentina, entró en el minuto 53, por Benjamín Cremaschi, en el momento más esperado de la jornada y que quedará marcado en la historia del fútbol norteamericano.

En el momento de su ingreso, Messi de inmediato portó la jineta de capitán y fue ovacionado por los miles de hinchas presentes en Fort Lauderdale.

THE GOAT LIONEL MESSI checks in for #InterMiamiCF in his debut 🐐🔥 #MLS pic.twitter.com/JEkLOXZ78r