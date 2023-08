[VIDEO] Lionel Messi anotó un golazo para Inter Miami ante Philadelphia

El argentino Lionel Messi se inscribió con un golazo en el partido de Inter Miami contra Philadelphia Union, en semifinales de la Leagues Cup.

El campeón del mundo aportó con el 2-0 en el encuentro que se juega en el Subaru Park, luego que Josef Martínez abrió la cuenta.

What can't he do?! 🐐



Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV