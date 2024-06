¿Y si llama a Bravo? Lionel Messi contactó a defensor de Boca Juniors para jugar en Inter Miami

Mientras crecen los cuestionamientos hacia el defensor argentino Marcos Rojo, quien fue nuevamente expulsado este pasado domingo en Boca Juniors, el propio jugador reconoció que hace un par de meses tuvo una directa conversación con Lionel Messi para fichar en el Inter Miami de la Major League Soccer.

Rojo, que había regresado recientemente a la titularidad en Boca Juniors después de superar una lesión, se ganó tarjeta amarilla a los 4 minutos, y poco después de la media hora de partido, tras una fuerte infracción, recibió la segunda tarjeta siendo expulsado del partido que finalmente el cuadro xeneise perdió ante Platense.

Rojo agradeció el llamado, pero rechazó la propuesta de Messi

En conversación con radio La Red, el defensor reveló que el rosarino lo llamó para ser parte del Inter Miami, pero finalmente rechazó la propuesta.

“En enero me llamó Leo. No cualquiera, ni un intermediario. Hablé con Messi y me dijo de la posibilidad de ir a Inter. Imagínate lo que representa eso para cualquier futbolista. Y yo no estaba convencido de irme de Boca, porque había renovado hace poco. Lo único que hice fue comunicarme con Román (Riquelme) y decirle la situación. Le dije que si él me necesitaba, yo me iba a quedar. Yo estoy ciento por ciento convencido de seguir en Boca y lo quiero seguir haciendo”, señaló.

“Me queda de contrato este año y todo un año entero, y voy a tratar de mejorar en lo que tenga que mejorar y volver a mi nivel, porque me encanta jugar en Boca, defender la camiseta, jugar en La Bombonera. Yo disfruto mucho estar en Boca. Tendré que mejorar, trabajar y esforzarme más para seguir teniendo mi lugar acá, que es donde me gusta estar”, agregó.

"No soy mala leche. No me pongo en víctima de nada, yo sé que soy un jugador agresivo y suelo ir a los duelos más fuerte de lo normal".



🎙️ Marcos Rojo en @radiolared pic.twitter.com/oWy92UEcBv — Marirró Varela ⭐️🌟⭐️ (@marirrovarela) June 6, 2024

Aconsejan a Bravo llamar a Messi

De esta forma Marcos Rojo rechazó la propuesta de Lionel Messi para sumarse a Inter Miami y son muchos los que se preguntan el porqué no llama a Claudio Bravo para reforzar el arco del cuadro de la MLS.

Incluso fue el propio Julio Rodríguez, histórico preparador de arqueros y mentor de Claudio Bravo, quien “aconsejó” al propio golero llamar al astro argentino para ver la posibilidad de continuar su carrera en la liga de Estados Unidos.