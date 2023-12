¡Volvió el amor! "Cote" López anunció reconciliación con Luis Jiménez

Durante esta jornada se hizo un inesperado anuncio cuando María José López utilizó su cuenta de redes sociales para compartir un mensaje que daba a conocer la reconciliación de la relación entre ella y el exfutbolista Luis Jiménez a dos semanas de anunciar su separación.

"Voy a ir con la honestidad por delante. Es más, todo el mundo me decía 'no lo cuenten' o 'vas a perder tu credibilidad' y yo dije que estaría mintiendo si nos les cuento a mis seguidores. Así que vengo a decirles que volvimos con Luis (Jiménez)", comenzó anunciando en el registro.

Tras esto complementó: "En el minuto en que tomamos la decisión de separarnos y comunicarlo, él se fue a vivir al departamento. Fue súper fuerte porque nosotros siempre nos hemos llevado muy bien y el tema pasó más Luis dejó de jugar y nunca había estado en sus negocios, comenzamos con tres proyectos potentes que generó una lucha por ver quien era más importante".

"No se trata de plata, es un tema de metas y objetivos. Antes nuestras peleas duraban dos minutos y no teníamos comunicación, no sabíamos conversar y exponer nuestros puntos de vista", explicó.

Por último, "Cote" López mencionó que: "Cuando se va fue el momento más doloroso de mi vida y recuerdo estar llorando en el baño en el suelo para que no escucharan los niños. Esto no es por 'marketing', tenemos hijos y nunca experimentamos esto"

