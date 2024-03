Luis Jiménez tras su retiro del fútbol: Siento que es un deporte manchado

El exselecionado nacional Luis Jiménez se refirió a su retiro del fútbol, el cual se dio tras lograr el ascenso y la Copa Chile con Magallanes en 2002, y aseguró que ahora se encuentra enfocado en su faceta empresarial.

El "Mago" dejó de estar ligado al deporte para enfocarse en sus negocios, que incluyen la marca de ropa Louis Antoine, Double Five, la agencia de marketing digital WeHub Creative y 274, entre otros.

"Ya estaba agotado del fútbol. Si hoy tú me dices que vuelva a jugar fútbol, yo lo haría, pero solamente a los 90 minutos del partido. El día a día es lo que me agotó (...) Yo siento que ese deporte está un poco manchado, por decirlo de alguna manera. Además, terminé hace poco, entonces prefiero darme un respiro", comentó en entrevista con Diario Financiero.

Además, se refirió a la opción de ser entrenador o director deportivo, a lo que detalló que "he tenido algunas invitaciones a trabajar, pero de momento no es algo que me llame la atención. Además, el fútbol chileno está medio complicado. Entonces para estar trabajando y pasar rabias, prefiero pasar rabias con mis cosas".

"Si me invitas a jugar hoy en la tarde o a comer algo, yo digo vamos a comer algo", cerró Jiménez.