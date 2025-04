Carlos Palacios genera el repudio de los hinchas de Boca por polémica decisión tras el Superclásico

La derrota de Boca Juniors en el Superclásico argentino ante River Plate por la decimoquinta fecha de la Liga Argentina 2025 causó el caos en el entorno xeneize, ya que a pesar de estar clasificados a la próxima ronda de la competición, las críticas hacia el técnico, Fernando Gago, y los jugadores estallaron en redes sociales.

Uno de los principales apuntados del plantel que disputó el clásico fue el chileno Carlos Palacios, quien disputó todo el partido y no logró encontrar su mejor juego en la cancha del Más Monumental. Pero las críticas no pararon hacia el ex volante de Colo Colo, ya que tomó una polémica decisión tras el duelo ante River Plate.

La polémica de Carlos Palacios tras el Superclásico

Tras la derrota en el Superclásico, el periodista de TYC Sports, Damián Villagra, publicó en su X una imagen de Carlos Palacios en el aeropuerto de Ezeiza para tomar un vuelo a Santiago, Chile. Esto se debe a que Fernando Gago decidió darle un día libre a sus jugadores después de caer ante River Plate.

Carlos Palacios ayer del Monumental se fue a Ezeiza y de ahí a Santiago de Chile 🇨🇱 para pasar su día libre. Deberá reincorporarse mañana a los entrenamientos, tras perder el Superclásico ante River. pic.twitter.com/XOPoyHHrHV — Damian Augusto Villagra (@DamianAvillagra) April 28, 2025

Cabe destacar que Palacios ya tuvo un hecho similar en las últimas semanas, ya que el volante no regresó a los entrenamientos del cuadro Xeneize a la hora. Esta acción fue el detonante para que Gago lo marginara un par de fechas de la convocatoria de Boca.

Esta acción de Carlos Palacios generó el repudio de la fanaticada de Boca Juniors en las diversas redes sociales, quienes estallaron con la decisión del volante y trataron de poco serio al club por darles día libre a sus jugadores tras la dura derrota.