Colo Colo busca sacudir el mercado: Exjugador de La Roja puede llegar al Monumental

Colo Colo puede dar un importante golpe al mercado: Pese a que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dijo que solo llegarían refuerzos en la medida que un jugador se fuera, lo cierto es que hay un exseleccionado nacional que se acerca al estadio Monumental.

Joaquín Montecinos podría dar el gran salto. El delantero no fue considerado nuevamente por O'Higgins y, según información de TNT Sports, el propio jugador solicitó no ser citado mientras analiza una opción concreta de arribar a Colo Colo.

El mercado de pases cierra este jueves, y su nombre toma fuerza en Macul.

El jugador pidió quedar al margen mientras define su futuro, según reveló Daniel Arrieta.

Montecinos no ha estado presente en ninguno de los tres partidos de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Incluso, fue baja en el duelo reciente ante Colo Colo, lo que aumenta las especulaciones sobre una inminente transferencia. En Rancagua ven con buenos ojos una posible salida si hay oferta.

Joaquín Montecinos hoy no fue convocado en O’Higgins. El jugador pidió no ser considerado porque tiene una opción de ir a Colo Colo. En Blanco y Negro, no me lo descartaron. Sin embargo, no hay nada cerrado. Es una opción. Hasta el jueves se pueden sumar refuerzos.