César Cortés abordó su retiro del fútbol: Se acerca la fecha y me he estado preparando

César Cortés se ha vuelto un referente y pieza clave en Magallanes, tanto en la pasada temporada del ascenso como en este inicio del 2023 en Primera División. Pese a este buen presente, el experimentado jugador aseguró que la fecha de su retiro está aproximándose a pasos agigantados.

En entrevista con Las Ultimas Noticias, el volante de la "Academia" indicó que la decisión incluso ya la ha conversado con su círculo y también en el club.

"Esto está conversado con el club, compañeros y cuerpo técnico. Ya se acerca la fecha y la anunciaré. Me he ido preparando, no es fácil decir listo, me retiro y me voy", declaró Cortés al citado medio.

Así mismo, comentó que: "No es fácil dejar de jugar cosas, pero hay que priorizar ciertas cosas a esta edad. La decisión está tomada hace rato, hay que informarla, no depende de un resultado en Copa Libertadores ni nada".

"Chester" además explicó que luego de colgar los botines tiene la idea de radicarse en España junto a su familia, a modo de promesa hacia su pequeña hija.