La despedida de Luis Jiménez: Es cerrar un capítulo de mi vida

Luis Jiménez, que puso punto final a su carrera como futbolista de manera definitiva tras la coronación de Magallanes en la Copa Chile, a costa de Unión Española, dejó un emotivo posteo con el que quiso "cerrar" ese capítulo de su vida, que lo tuvo sobre las canchas.

"Me he demorado en escribir este post ya que de alguna manera es cerrar este capítulo de mi vida, un capítulo que me gustó mucho, del cual me siento demasiado agradecido y afortunado", señaló en una publicación de Instagram, donde lamentó que "si bien no terminó de la manera que quería, estando en la cancha ayudando a mis compañeros".

"No fue una temporada más, ni una temporada cualquiera, fue de gran aprendizaje para mí y estaré siempre agradecido con Magallanes y toda su gente, comenzando por Cristian Ogalde, un presidente diferente, presente, cercano, que ve a sus jugadores y a toda la gente que trabaja en Magallanes como personas y no como objetos (muy similar al gran Massimo Moratti)", siguió Jiménez.

El ex Palestino se mostró "también agradecido del cuerpo técnico, dirigentes, staff médico, utileros y gente de operaciones, gracias por hacerme sentir como si hubiese estado muchos años en el club".

"No puedo dejar de agradecer a Nicolás Núñez por haberme invitado a ser parte de este hermoso proyecto y haber disfrutado de cada partido y entrenamiento realizado, felicitaciones por este hermoso año, no tengo duda que tendrás una hermosa carrera", dijo.

"A todos mis compañeros representados por nuestros capitanes César Cortés e Iván Vásquez, ejemplos de profesionales, exigentes y disponibles siempre, quienes representan muy bien los valores de todo el plantel. Sin dudas los recordaré por el resto de mi vida", indicó.

Por último, recordó "a todos los hinchas de este club que me entregaron cariño y respeto desde el primer día! Simplemente GRACIAS".