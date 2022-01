Magallanes anunció a Felipe Flores como flamante refuerzo

En su intento por lograr el ansiado ascenso a la división de honor, Magallanes anunció este jueves al delantero Felipe Flores, quien viene de jugar la última temporada en Barnechea AC.

"Club Magallanes le da la bienvenida a Felipe Flores, delantero que se une al primer equipo para disputar el Campeonato Ascenso 2022", anunció el cuadro de la Academia en sus redes sociales.

Tras formarse en Colo Colo, el ex seleccionado sub 17 y sub 20 ha jugado en O'Higgins, Cobreloa, Unión Española, Antofagasta, Santiago Morning, Antofagasta y el mencionado elenco huaicochero.

Además, Flores estuvo en el fútbol mexicano donde jugó en Tijuana, Petroleros, Reboceros y Dorados.