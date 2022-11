Nicolás Núñez y la Copa Chile: Es soñado y más de lo que habíamos proyectado

El entrenador Nicolás Núñez celebró la obtención de la Copa Chile junto a Magallanes, que superó las expectativas en un temporada donde la "Academia" además subió a Primera División como campeón.

"Es soñado, qué puedo decir. Es más de lo que habíamos proyectado. El objetivo principal era ser competitivos en el torneo Ascenso y la buena disposición del plantel nos hizo competitivos en los dos torneos. Es netamente de ellos, de la autoexigencia", expresó en conferencia de prensa.

"Le decía en broma a Cristián Ogalde (presidente del club) que él lo único que quería era que no jugáramos la Copa Chile porque sentía que se podía despotenciar el torneo nacional, y yo le dije que el equipo estaba preparado para esto. Ahora tiene que pagar premio doble", agregó.

"Sinceramente, siento un privilegio enorme del plantel que conformamos, de las buenas personas", sumó.

El estratega destacó la química del grupo. "Se lo dije muy bien a los jugadores. No somos la suma de las partes, sino que somos la conexión de las partes. Este club, este año, consiguió algo que hace mucho no se daba y que pocas veces he vivido, que es conectar tan bien y tener tan buena energía", aseveró.

"Siento orgullo de ellos, de como veo crecer, de como veo a los más grandes comprometerse y ser competitivos en sus últimas etapas. Son sensaciones encontradas", añadió.