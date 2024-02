Yorman Zapata tras fichar en Defensa y Justicia: Me voy muy agradecido de Magallanes y de Chile

El colombiano Yorman Zapata dio a conocer su gratitud con Chile y suexclub Magallanes, luego de fichar hace algunos días con Defensa y Justicia de Argentina.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Zapata señaló: "Al fútbol chileno llegué en 2019, hace cinco años, y llegó el momento de partir. Son cosas que uno anhela. Me voy muy agradecido de Magallanes y de Chile porque ahí empecé mi carrera. Seré siempre muy agradecido. Se extraña el camarín, llegar a los entrenamientos allá, los compañeros y el ambiente del club, pero sé que estas cosas pasan en el fútbol y tengo que seguir adelante con mi carrera".

Además, comentó sus primeros días en el club de Florencio Varela: "Estoy bien, entrenando, ha sido un arribo muy bueno, aunque me estoy poniendo a punto para estar a la par de mis compañeros. Me han recibido muy bien. El club tiene muy buenas instalaciones. Están las comodidades para que uno solo se dedique a jugar".

Junto con esto, insistió: "Todo esto llegó gracias a lo que hice con Magallanes en los últimos años y la vitrina de la Copa Libertadores y la Sudamericana".

Finalmente, el "cafetero" aseguró que llegó cedido por un año con opción de compra y que no logró nacionalizarse chileno porque "el tiempo no me dio y en Magallanes tampoco hicieron los papeles a tiempo. Llegué como colombiano al torneo argentino".