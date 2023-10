Alex Ferguson está de luto: Su esposa Cathy falleció a los 84 años

El histórico extécnico de Manchester United Alex Ferguson está de lueto de conocerse el fallecimiento de su esposa, Cathy Ferguson, a los 84 años.

La información fue confirmada por el propio elenco rojo, el cual le entregó sus condolencias al entrenador escocés.

"Todo el mundo en el Manchester United envía nuestro más sentido pésame a Sir Alex Ferguson y su familia por el fallecimiento de Lady Cathy", publicó el elenco de Old Trafford en redes sociales.

"Lady Cathy fue una querida esposa, madre, hermana, abuela y bisabuela, y una torre de fortaleza para Sir Alex a lo largo de su carrera", añadió.

