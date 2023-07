André Onana se enfadó con Harry Maguire en la derrota de Manchester United

El arquero camerunés André Onana se hizo viral por un enfurecido reto al zaguero inglés Harry Maguire durante la caída 3-2 que sufrió Manchester United a manos de Borussia Dortmund en un amistoso de pretemporada.

El defensor británico fue responsable de un embate de los amarillos y el golero rápidamente se fue en su contra para recriminarlo.

If all goes well, Onana will put sense in Maguire's head the hard way! Guy nearly slapped Maguire after clearing his mess. See how the African in Onana came out & how furious he was at Maguire 😂😂😂 pic.twitter.com/e18PwscW03