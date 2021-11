Aseguran que Manchester United prepara la documentación para despedir a Solskjaer

La prensa europea aseguró que Manchester United está preparando la documentación para despedir a Ole Gunnar Solskjaer en las próximas horas, luego de la goleada por 4-1 sufrida a manos de Watford este sábado, sumado a una irregular campaña.

El periodista italianao Fabricio Romano expresó en su Twitter que "el United trabaja en una compensación y un acuerdo escrito con Ole. Será un 'acuerdo mutuo'. Solskjaer se irá, se acabó. Se espera un comunicado oficial en las próximas horas".

Ole tiene a los "diablos rojos" séptimos en la tabla de la Premier League, con 17 puntos, y suena como su posible reemplazante el francés Zinedine Zidane, quien tiene una gran relación con Cristiano Ronaldo, construída en Real Madrid.

