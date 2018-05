David De Gea fue el mejor jugador de la temporada en Manchester United

El equipo inglés Manchester United realizó este martes su ceremonia para premiar a sus futbolistas por el rendimiento en la temporada, siendo el portero español David De Gea elegido como el mejor jugador del período 2017-2018.

De Gea, quien arribó a los "diablos rojos" en 2011, también recibió el premio "Sir Matt Busby", otorgado para el mejor jugador de la temporada según el criterio de la hinchada.

Esta es la cuarta vez que el ex arquero de Atlético de Madrid gana el trofeo, convirtiéndose en el jugador que más veces es premiado, superando a Cristiano Ronaldo, elegido como el mejor en 2004, 2007 y 2008.

Cabe destacar, además, que el chileno Alexis Sánchez participó por primera vez en la ceremonia, que también premió a Scott McTominay como el jugador favorito del técnico José Mourinho, y a Nemanja Matic por anotar el golazo de la temporada.

