DT de Manchester United negó los rumores de disputa por la capitanía entre Maguire y Cristiano

Situación turbulenta en Old Trafford. Diversos medios europeos difundieron la noticia de que existe una lucha por la capitanía de Manchester United entre Harry Maguire y Cristiano Ronaldo. Su DT, Ralf Rangnick, zanjó los rumores.

El entrenador, en conferencia de prensa fue tajante. "Esto es una absoluta tontería. Nunca he hablado con ningún jugador sobre un posible cambio de capitanía. Harry (Maguire) es nuestro capitán y seguirá siendolo hasta el final de la temporada, y no hay nada más que agregar", dijo.

Maguire también se encargó de desmentir los rumores a través de su cuenta de Twitter. "No voy a comenzar a publicar sobre todo lo que está escrito, pero necesitaba aclarar esto. Estamos unidos y enfocados en el domingo", escribió.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf