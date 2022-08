El tenso cruce que tuvo Cristiano Ronaldo con Erik Ten Hag en amistoso de Manchester United

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Manchester United sumó un nuevo capítulo, luego que se viralizara un duro cruce que tuvo el jugador portugués con el técnico Erik Ten Hag, durante el empate con Rayo Vallecano en Old Trafford.

En el video se muestra como el ex estratego de Ajax le da instrucciones al grupo, incluyendo a Cristiano, quien escuchó de mala gana y rebatiendo las indicaciones.

Debido a su actitud y rendimiento, Ten Hag decidió sustituir al luso al final del primer tiempo, algo que molestó al jugador, quien decidió abandonar Old Trafford antes que terminara el partido.

Tras el empate 1-1 con los españoles, Ten Hag fue enfático en señalar que Cristiano "no está al nivel del equipo actual", debido a que se perdió prácticamente toda la pretemporada.

Cabe señalar que, de acuerdo a versiones de la prensa inglesa, Cristiano se ausentó de la pretemporada en rebeldía contra el club, buscando un nuevo equipo para jugar Champions League. Sin embargo, ningún traspaso prosperó, por lo que deberá seguir esperando para cambiar de aires. Tiene hasta el 31 de agosto, día en que cierra el mercado europeo.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5