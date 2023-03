Erik Ten Hag tras la goleada recibida ante Liverpool: Fue poco profesional

Erik ten Hag, entrenador de Manchester United, aseguró estar "enfadado" luego de la histórica derrota 7-0 contra Liverpool en Anfield y calificó la actuación de su equipo como "poco profesional".

"Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y fue poco profesional. Sí, estoy enfadado", manifestó el técnico neerlandés a Sky Sports.

"Sigo sorprendido porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resiliente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no tuvimos nada de eso. No seguimos el plan y no hicimos nuestro trabajo", agregó con molestia.

Finalmente, el estratega de los "Red Devils" admitió que: "En el pasado pudimos recuperarnos de situaciones así. Nos pasó también contra Brentford y ante Manchester City. Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello".