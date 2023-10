Escándalo: Alejandro Garnacho fue acusado de racismo

Alejandro Garnacho, atacante argentino de Manchester United, fue acusado de racismo por publicar una foto de varios jugadores abrazando a André Onana, portero del equipo, junto a dos emoticonos de un gorila.

Esto va en contra de los códigos de comportamiento de la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y por ello arriesga una sanción económica y deportiva.

Onana salió a defender al argentino y publicó una historia en redes sociales: "La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá", dijo el camerunés.

Sin embargo, los precedentes no juegan a favor de Garnacho. Edinson Cavani fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa de 100.000 libras (130.000 euros) por responder a un amigo "Gracias, negrito", mientras que Bernardo Silva recibió un partido de sanción y una multa de 50.000 libras por comparar a Benjamin Mendy con un conguito.

Garnacho borró inmediatamente la publicación.